Meerut News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, इंजन में फंसा शव

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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। सिवाया मेट्रो यार्ड के पास मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के दौरान युवक का शव ट्रेन के इंजन में फंस गया। इसके चलते लोको पायलट को आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकनी पड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को इंजन से निकलवाया। सिवाया निवासी मोनू के रूप में शिनाख्त होने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को सिवाया मेट्रो यार्ड के पास एक युवक रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन के इंजन में शव फंसने के कारण लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकलवाया। मृतक की पहचान सिवाया निवासी 35 वर्षीय मोनू के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के कारण ट्रेन रुकने से रेलवे फाटक बंद रहे। इससे सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शव को इंजन से निकलवाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया, जिसके बाद रेल यातायात सामान्य हो सका।