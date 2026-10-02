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Meerut News: जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने जान दी

Fri, 02 Oct 2026 08:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:08 PM IST
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Youth ends life by consuming poisonous substance.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। जुल्हेड़ा गांव में जहरीला पदार्थ खाने से युवक प्रवीण की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कारण घरेलू कलह का बताया गया है।
जुल्हेड़ा गांव निवासी रामपाल का बेटा प्रवीण मजदूरी करता था। परिजनों के अनुसार, घरेलू कलह के चलते वह पिछले कुछ समय से तनाव में था। बृहस्पतिवार शाम उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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युवक की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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