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Meerut News: पंक्चर लगाने के बहाने युवक को ले जाकर पीटा, हालत गंभीर

Mon, 05 Oct 2026 10:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:38 PM IST
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Youth beaten up after being taken away on the pretext of fixing a puncture; condition critical.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। सोमवार दोपहर पंक्चर लगाने के बहाने एक युवक को दुकान से ले जाकर दबंगों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट दिया। वारदात में घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
खेड़ी मनिहार निवासी आजाद की कस्बे में पंक्चर जोड़ने की दुकान है। पीड़ित के अनुसार सोमवार अपराह्न करीब दो बजे एक स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग उसकी दुकान पर आए और वाहन का पंक्चर जोड़ने का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद आरोपी आजाद को तिगरी रजबहे की पटरी पर ले गए, जहां गाड़ी सवार करीब आधा दर्जन लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया।
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मारपीट में आजाद घायल हो गया, जिसके बाद हमलावर उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से भाग गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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