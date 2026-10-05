मेरठ: रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक बंद रहेगा मलियाना फ्लाईओवर, इन रास्तों से निकल सकेंगे वाहन

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टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित मलियाना फ्लाईओवर पर सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य के कारण पांच और छह अक्तूबर की रात यातायात प्रभावित रहेगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से सोमवार रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए यहां वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। वहीं, मंगलवार को भी रात में इसी अवधि के दौरान वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस की ओर से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की गई।

एसपी यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते बागपत रोड से अंडरपास से मलियाना फ्लाईओवर होते हुए मेरठ शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इसी तरह टीपीनगर थाने के तिराहे से मलियाना फ्लाईओवर और मलियाना फ्लाईओवर की ओर जाने वाले वाहनों को भी आगे जाने की अनुमति नहीं होगी।

रात में फ्लाईओवर बंद होने के कारण दिल्ली रोड, बागपत रोड, टीपीनगर और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। भारी और व्यावसायिक वाहनों के चालकों को निर्धारित समय में इस मार्ग की ओर जाने से बचने की सलाह दी गई है।



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