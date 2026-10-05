यूपी: मेरठ के इन दो गांवों में ध्वस्त की गईं अवैध कॉलोनियां, उल्देपुर में इकट्ठा हो गई 500 लोगों की भीड़

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विज्ञापन मेरठ में 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई की जद में आए गांव उल्देपुर से करीब एक किमी पहले अम्हेडा व सिखेड़ा गांव में बनी अवैध कॉलोनियों पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को बुलडोजर चला दिया। बिना मानचित्र के कॉलोनियों को विकसित करने वाले लोगों की प्राधिकरण के अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। लोगों ने प्राधिकरण पर कार्रवाई के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उधर, बुलडोजर आने की जानकारी लगने पर उल्देपुर में लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि, प्राधिकरण की टीम उल्देपुर गांव में पहुंचने का साहस नहीं जुटा सकी।

प्राधिकरण की प्रवर्तन अधिकारी निकिता सिंह टीम को लेकर गंगानगर से सिखेड़ा मार्ग पर पहुंचीं। अम्हेडा गांव में सोराज सिंह की करीब छह हजार वर्गमीटर में अवैध कॉलोनी स्वाति एंक्लेव के नाम से विकसित हो रही थी। प्राधिकरण की टीम ने सड़क, सीवर व बिजली के खंभे ध्वस्त कर दिए। जानकारी लगने पर कॉलोनी विकसित करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। प्राधिकरण की टीम का विरोध किया और कार्रवाई में भेदभाव का आरोप भी लगाया हैं। इस पर टीम ने दोबारा उक्त कॉलोनी में बुलडोजर चलाया और प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय भी तोड़ दिया।



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उसके बाद प्राधिकरण की टीम सिखेड़ा गांव में पहुंच गई। वहां पर अमित कुमार द्वारा अवैध कॉलोनी करीब 4500 वर्गमीटर भूमि पर बनाई जा रही थी। टीम ने सड़क, बाउंड्रीवॉल, साइट ऑफिस समेत अन्य निर्माण भी हटाया।



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