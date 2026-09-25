Meerut News: चोरी की बाइक के साथ हस्तिनापुर युवक गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:06 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:06 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। सिडकुल पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने ब्रह्मपुरी से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।
एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि 15 सितंबर को ब्रह्मपुरी निवासी अंकित कुमार की बाइक चोरी हो गई थी। इस संबंध में सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने शुक्रवार को चोरी की बाइक समेत ऋतिक निवासी हस्तिनापुर, मेरठ को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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हरिद्वार। सिडकुल पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने ब्रह्मपुरी से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।
एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि 15 सितंबर को ब्रह्मपुरी निवासी अंकित कुमार की बाइक चोरी हो गई थी। इस संबंध में सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने शुक्रवार को चोरी की बाइक समेत ऋतिक निवासी हस्तिनापुर, मेरठ को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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