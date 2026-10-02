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Meerut News: मनचले से परेशान युवती ने घर से निकला किया बंद, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 02 Oct 2026 09:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 09:02 PM IST
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Young woman harassed by a lecherous man stops stepping out of the house; FIR registered.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरूरपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने मनचले के डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरोपी की हरकतों से परेशान पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता के पिता की तहरीर में पुलिस ने आरोपी विकास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पीड़ित पक्ष ने तहरीर में बताया कि आरोपी विकास, युवती को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। आरोपी पीड़िता के साथ रास्ते में छेड़-छाड़ करता है। जिस कारण पीड़िता ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। जब परिजनों ने इसका कारण पूछा तो पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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