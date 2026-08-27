Meerut News: सीएचसी में एक्स-रे मशीन खराब, अल्ट्रासाउंड बंद, नई मशीन और रेडियोलॉजिस्ट की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरधना में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी जांच सुविधाएं प्रभावित होने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निवारण फ्रंट के जिलाध्यक्ष कुंवर हनीफ राणा ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देकर नई एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने, बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू कराने और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग की है।ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सीएचसी में लगी पुरानी एक्सरे मशीन खराब होने के कारण फरवरी 2025 से एक्सरे की सुविधा पूरी तरह ठप है। संगठन का कहना है कि मशीन पुराने मॉडल की होने के कारण उसकी एक्सरे फिल्म भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों को जांच के लिए निजी केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। ज्ञापन में बताया गया कि सीएचसी में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन भी लंबे समय से बंद पड़ी है।इससे गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को जरूरी जांच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। संगठन ने अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच के संचालन के लिए योग्य रेडियोलॉजिस्ट अथवा तकनीशियन की व्यवस्था कराने की भी मांग की। उन्होंने डीएम और सीएमओ से मामले का संज्ञान लेकर तत्काल नई एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने, अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू कराने और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने की मांग की।