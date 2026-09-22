Meerut News: छबड़िया में दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। गांव छबड़िया में हिंदू-मुस्लिम-सिख एकता एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल में आसपास के विभिन्न गांवों से पहुंचे पहलवानों ने अपने दांव-पेंच और दमखम का प्रदर्शन किया। रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे।दंगल का शुभारंभ भाजपा नेता संजय चौधरी ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ समाज में आपसी भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाकियू अराजनीतिक पदाधिकारी अमित छबड़िया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले दंगल प्रतिभाशाली पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं।पहली कुश्ती भूरा पहलवान व सचिन के बीच हुई, जिसमें भूरा ने बाजी मारी। दूसरी कुश्ती सोनू उत्तराखंड व पंजाब के जग्गा पहलवान के बीच हुई। जिसमें सोनू ने जग्गा को शिकस्त दी। तीसरी कुश्ती में बाबा लाडी व चूचा पहलवान के बीच हुई। इसमें बाबा लाडी ने बाजी मारी। चौथा मुकाबला शामली के दीपक व मुजफ्फरनगर के मीनू पहलवान के मध्य हुआ। जिसमें दीपक ने विजय पाई। पांचवां मुकाबला निर्भय व पिंटू के बीच हुआ। निर्भय ने पिंटू को पटखनी देकर बाजी अपने नाम की। कार्यक्रम में प्रधान अमरजीत सिंह, अमित, शेर सिंह, राहुल, अंशुल, बलवंत, परविंदर, कविराज, राजेंद्र सहित क्षेत्र के पहलवान और गणमान्य लोग मौजूद रहे।