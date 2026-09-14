Meerut News: नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:47 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:47 PM IST
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फलावदा। कस्बा निवासी दो भाईयों आदित्य माकोरवाल और अंश माकोरवाल ने 8 से 12 सितंबर तक इंदौर में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने-अपने भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। आदित्य माकोरवाल ने 5 वीं बार राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। आदित्य के छोटे भाई अंश माकोरवाल ने 94 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार चौथी बार यह उपलब्धि हासिल की। सोमवार को दोनों भाई स्वर्ण पदकों के साथ मेरठ पहुंचे। गांव पहुंचने पर ग्रामीण इनका स्वागत करेंगे। संवाद
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