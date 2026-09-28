फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Women took out a Kalash Yatra; the story of Dhruva Charitra was narrated.

Meerut News: महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, ध्रुव चरित्र का वर्णन

Mon, 28 Sep 2026 08:37 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:37 PM IST
विज्ञापन
Women took out a Kalash Yatra; the story of Dhruva Charitra was narrated.
शहर में कई स्थानों पर गूंजी श्रीमद्भागवत कथा की अमृतवाणी, श्रद्धालुओं ने उठाया धर्मलाभ
विज्ञापन

- जागृति विहार और डालमपाड़ा में कृष्ण जन्म का वर्णन
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। शहर में सोमवार को विभिन्न पांच स्थानों पर श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हुआ। कंकरखेड़ा के शाक्यपुरी स्थित प्राचीन शिव मंदिर एवं माता मंदिर प्रबंध समिति की ओर से आयोजित कथा सप्ताह के शुभारंभ पर 251 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली।
श्री नीलकंठ महादेव मंदिर से शुरू हुई यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ प्राचीन शिव मंदिर पहुंची। कंकरखेड़ा व्यापार संघ अध्यक्ष एवं संयुक्त व्यापार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल ने कलश यात्रा का शुभारंभ कराया। कथा 28 सितंबर से चार अक्तूबर तक रोजाना दोपहर दो से शाम 5:30 बजे तक होगी। इस दौरान हेतराम शाक्य, पूर्व पार्षद राजेश खन्ना, वार्ड 21 की पार्षद बबीता खन्ना, अनुज शाक्य, अमित गुप्ता, जतिन ठाकुर, सोनू और शेर सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन


गढ़ रोड मीरा एन्क्लेव स्थित गौरी शंकर मंदिर के समीप आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने भक्तिमय वातावरण में कथा का श्रवण किया। बाल व्यास अंश वशिष्ठ महाराज ने कथा के तीसरे दिन शिव विवाह, ध्रुव चरित्र, सती चरित्र तथा व्यास-नारद संवाद जैसे प्रसंगों का वर्णन किया। मुख्य यजमान संजय रस्तौगी, नूतन रस्तौगी रहीं। कार्यक्रम के आयोजन में आयुष रस्तोगी एवं संजौली रस्तोगी, बिजेंद्र सिंघल, अनिकेत, निशांत, मणि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

- जागृति विहार एक्सटेंशन में कृष्ण जन्म की कथा सुनाई
- वेदांत सत्संग समिति की ओर से सुमित्रा सत्संग भवन जागृति विहार एक्सटेंशन महामंडलेश्वर स्वामी अनन्तानंद सरस्वती ने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। मुकेश शर्मा ने व्यास पूजन किया। सुशील दत्त, समथरपाल और राजीव शर्मा आदि मौजूद रहे।
डालमपाड़ा में प्रह्लाद चरित्र का वर्णन

श्री राम नवमी मंदिर डालमपाड़ा में श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य प्रदीप नौटियाल ने सती चरित्र, कपिल देवहूति संवाद, ध्रुव चरित्र का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि जहां अपने इष्ट या गुरु का अपमान होने की आशंका हो वहां नहीं जाना चाहिए। कथा के दौरान भजन प्रस्तुत किए गए। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सीपी डिमरी, मयंक अग्रवाल, आशीष रस्तोगी, राहुल बंसल, वासु चौरसिया, प्रदीप शर्मा, सचिन गर्ग, सत्यनारायण सिंघल रहे।

जगदीशपुरम में गजेंद्र मोक्ष प्रसंग का वर्णन
जगदीशपुरम पार्क में चल रही कथा के तीसरे दिन कथा व्यास डॉ. राम प्रकाश शास्त्री ने गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और वामन भगवान का प्रसंग सुनाया। उन्होंने राजा बलि के समर्पण का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान ने तीन पग भूमि मांगी और दो पग में पृथ्वी तथा आकाश नाप लिया। कथा में डॉ. अनिल पवार, ऋषिपाल सिंह, प्रज्ञा चौधरी, सीमा सिंह, शुभम चौधरी और शोभा चौधरी रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed