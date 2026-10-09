मेरठ: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति के साथ दवा लेने जा रही थी; अस्पताल में दम तोड़ा

मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में नगला साहू गांव के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 28 वर्षीय कविता की मौत हो गई। वह बृहस्पतिवार शाम अपने पति अमित जाटव के साथ दवा लेने मेरठ आ रही थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल कविता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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