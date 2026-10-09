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मेरठ: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति के साथ दवा लेने जा रही थी; अस्पताल में दम तोड़ा

Fri, 09 Oct 2026 03:20 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 09 Oct 2026 03:20 PM IST
सार

मेरठ के भावनपुर क्षेत्र में नगला साहू गांव के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार कविता गंभीर रूप से घायल हो गई। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

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Woman Riding Motorcycle with Husband Dies After Being Hit by Unknown Vehicle in Meerut
हस्तिनापुर में हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में नगला साहू गांव के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 28 वर्षीय कविता की मौत हो गई। वह बृहस्पतिवार शाम अपने पति अमित जाटव के साथ दवा लेने मेरठ आ रही थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल कविता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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पति के साथ दवा लेने आ रही थी कविता
किला परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सोना निवासी कविता पत्नी अमित जाटव काफी समय से बीमार चल रही थी। बृहस्पतिवार शाम वह अपने पति के साथ बाइक से मेरठ दवा लेने जा रही थी। दंपती नगला साहू गांव के सामने पहुंचे, तभी उनकी बाइक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई।
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हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला
अज्ञात वाहन की टक्कर से कविता गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे उपचार के लिए मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने शुरू की वैधानिक कार्रवाई
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की मौत के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे में शामिल अज्ञात वाहन के संबंध में जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

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