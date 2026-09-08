Meerut News: जीआरपी के कांस्टेबल से शादी करके महिला ने की ठगी
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:26 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:26 PM IST
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- पहले पति से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह किया
संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। गाजियाबाद में राजकीय रेलवे पुलिस में तैनात कांस्टेबल से व्हाट्सएप के जरिये धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने और बाद में घर का सामान व नकदी लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़ित सिपाही ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।
गांव पहाड़पुर निवासी सुनील कुमार वर्तमान में गाजियाबाद जीआरपी में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उसने एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि अप्रैल 2026 में उनके व्हाट्सएप पर शादी का प्रस्ताव आया था। बातचीत के बाद 2 जुलाई 2026 को सर्वोदय कॉलोनी, सिविल लाइंस निवासी से पल्लवपुरम के एक रिसॉर्ट में बिना दहेज के सादगी से विवाह संपन्न हुआ।
पीड़ित कांस्टेबल का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पत्नी परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी और बुजुर्ग बीमार माता-पिता के साथ विवाद करने लगी। विरोध करने पर महिला ने अपने पुराने प्रेमी (पहले पति) के स्टेटस फोन पर लगाना शुरू कर दिए। पूछने पर जान से मारने और पहले पति जैसा हाल करने की धमकी दी।
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सिपाही के अनुसार, छानबीन में पता चला कि महिला का अपने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक हुआ ही नहीं था और उसने झूठी जानकारी देकर धोखे से दूसरी शादी रचाई। आरोपी महिला 24 जुलाई को घर से सोने-चांदी के आभूषण और 5 हजार रुपये नकदी लेकर सर्वोदय कॉलोनी स्थित अपने मायके चली गई। अब वह दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकियां दे रही है।
सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। गाजियाबाद में राजकीय रेलवे पुलिस में तैनात कांस्टेबल से व्हाट्सएप के जरिये धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने और बाद में घर का सामान व नकदी लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़ित सिपाही ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।
गांव पहाड़पुर निवासी सुनील कुमार वर्तमान में गाजियाबाद जीआरपी में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उसने एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि अप्रैल 2026 में उनके व्हाट्सएप पर शादी का प्रस्ताव आया था। बातचीत के बाद 2 जुलाई 2026 को सर्वोदय कॉलोनी, सिविल लाइंस निवासी से पल्लवपुरम के एक रिसॉर्ट में बिना दहेज के सादगी से विवाह संपन्न हुआ।
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पीड़ित कांस्टेबल का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पत्नी परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी और बुजुर्ग बीमार माता-पिता के साथ विवाद करने लगी। विरोध करने पर महिला ने अपने पुराने प्रेमी (पहले पति) के स्टेटस फोन पर लगाना शुरू कर दिए। पूछने पर जान से मारने और पहले पति जैसा हाल करने की धमकी दी।
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सिपाही के अनुसार, छानबीन में पता चला कि महिला का अपने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक हुआ ही नहीं था और उसने झूठी जानकारी देकर धोखे से दूसरी शादी रचाई। आरोपी महिला 24 जुलाई को घर से सोने-चांदी के आभूषण और 5 हजार रुपये नकदी लेकर सर्वोदय कॉलोनी स्थित अपने मायके चली गई। अब वह दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकियां दे रही है।
सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी।