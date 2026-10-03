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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Wires stolen from 14 electricity poles in Aajampur forest; power supply to seven tubewells disrupted.

Meerut News: आजमपुर के जंगल में 14 बिजली पोल से तार चोरी, सात नलकूपों की आपूर्ति ठप

Sat, 03 Oct 2026 08:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 08:34 PM IST
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Wires stolen from 14 electricity poles in Aajampur forest; power supply to seven tubewells disrupted.
- किसानों ने पुलिस गश्त पर उठाए सवाल, ऊर्जा निगम ने किया मौका मुआयना
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। आजमपुर गांव के जंगल में शुक्रवार रात तार चोर गिरोह ने ऊर्जा निगम की विद्युत लाइन को निशाना बनाकर 14 पोल से तार चोरी कर लिया। इससे सात किसानों के नलकूपों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। शनिवार सुबह खेतों पर पहुंचे किसानों को घटना की जानकारी हुई। किसानों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए रात में गश्त के नाम पर औपचारिकता बरतने का आरोप लगाया।
किसानों के अनुसार, आजमपुर गांव के जंगल में सोमपाल, सुजीत, सहंसर पाल और रामपाल समेत अन्य किसानों के नलकूपों को विद्युत आपूर्ति करने वाली लाइन के 14 पोल से बदमाश तार काटकर ले गए। शनिवार सुबह खेतों पर पहुंचे किसानों ने तार चोरी देखी तो इसकी सूचना डायल 112 और रोहटा थाना पुलिस और ऊर्जा निगम के अधिकारियों को दी। सू
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चना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों से घटना की जानकारी ली। वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने भी मौका मुआयना कर नुकसान का आकलन किया। तार चोरी होने से नलकूपों की बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि रात में खेतों और आसपास के क्षेत्र में पुलिस गश्त प्रभावी होती तो चोरी की घटना रोकी जा सकती थी। उन्होंने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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