Meerut News: कुश्ती में पश्चिमांचल बना चैंपियन

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अनपरा-हरदुआगंज, पूर्वांचल-यूपीपीसीएल मुख्यालय की टीमों में सेमीफाइनल आजसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की मेजबानी में चल रही 52वीं उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर अंतर परियोजना की क्रिकेट एवं कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुश्ती प्रतियोगिता में पश्चिमांचल डिस्कॉम ने सर्वाधिक 44 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। दूसरे स्थान के लिए अनपरा परियोजना एवं तीसरे स्थान पर ओबरा परियोजना के पहलवान रहे।क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में आज अनपरा एवं हरदुआगंज, पूर्वांचल एवं यूपीपीसीएल मुख्यालय की टीमें क्रिकेट मैदान पर उतरेंगी। क्रिकेट मैच में मेजबानी कर रही पश्चिमांचल की टीम को पूर्वांचल की टीम ने पांच विकेट से हराया।मंगलवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दारा सिंह कुश्ती हॉल में कुश्ती का उद्घाटन मुकाबला निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन आशु कालिया एवं मुख्य अभियंता मोहम्मद सगीर, स्पोर्ट्स अधिकारी अलका तोमर की उपस्थिति में हुआ। पश्चिमांचल डिस्कॉम के मुकेश एवं अनपरा परियोजना के आनंद यादव के बीच पहला मुकाबला हुआ। पश्चिमांचल डिस्कॉम के मुकेश ने चित्त के आधार पर हराकर जीत दर्ज की।कुश्ती प्रतियोगिता में अंक तालिका के आधार पर पश्चिमांचल डिस्कॉम ने 44 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। अनपरा परियोजना 17 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर एवं ओबरा परियोजना 14 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहा। कुश्ती प्रतियोगिता के अंत में मुख्य अभियंता गुलाब सिंह ने खिलाड़ियों, रेफरी आदि को भी सम्मानित किया।क्रिकेट में यूपीपीसीएल मुख्यालय-पूर्वांचल की टीमें जीतीक्रिकेट प्रतियोगिता में गांधी बाग क्रिकेट ग्राउंड में पहला मैच दक्षिणांचल डिस्कॉम एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय के बीच खेला गया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय ने 163 रन का स्कोर बनाया। जिसका पीछा करते हुए दक्षिणांचल डिस्कॉम ने 133 रन ही बना सकी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय ने 30 रनों से जीत दर्ज की। गांधी बाग में दूसरा मैच पश्चिमांचल डिस्कॉम एवं पूर्वांचल डिस्कॉम के बीच हुआ। पश्चिमांचल ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। जिसका पीछा करते हुए पूर्वांचल डिस्कॉम ने पांच विकेट से जीत हासिल की। भामाशाह पार्क क्रिकेट मैदान में अनपरा परियोजना एवं मध्यांचल डिस्कॉम के बीच हुआ। अनपरा परियोजना ने 78 रन बनाए तथा मध्यांचल डिस्कॉम 54 रन ही बना सकी। दूसरा मैच केस्को परियोजना एवं हरदुआगंज परियोजना के मध्य हुआ। जिसमें हरदुआगंज परियोजना ने 95 रन बनाए। केस्को परियोजना 91 रन ही बना सकी एपीआरओ एचके सिंह के मुताबिक आज पहला सेमीफाइनल मैच अनपरा परियोजना एवं हरदुआगंज के बीच एवं दूसरा सेमीफाइनल मैच पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय के बीच खेला जाएगा।कुश्ती प्रतियोगिता के परिणामकुश्ती प्रतियोगिता में 57 किलोग्राम में मुकेश मेरठ, आनंद यादव अनपरा, हरपाल सिंह हरदुआगंज, 61 किलोग्राम वर्ग में देवेंद्र त्यागी मेरठ, यतेन्द्र कुमार हरदुआगंज, राजकुमार अनपरा, 65 किलोग्राम में बिजेंद्र सिंह मेरठ, प्रदीप कुमार ओबरा, सियाराम हरदुआगंज क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। 70 किलोग्राम में रंजन तोमर मेरठ, बृजेश्वर प्रताप तिवारी ओबरा, हिमांशु शुक्ला अनपरा, 74 किलोग्राम में संजय जैन मेरठ, संदीप रमन अनपरा, शैलेश कुमार ओबरा क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। 79 किलोग्राम में शिवधानी सिंह ओबरा, तेरस चौहान मेरठ, पवन विश्वकर्मा अनपरा, 86 किलोग्राम में पंकज सिंह अनपरा, बालेंद्र चौधरी, मुकेश ठाकुर हरदुआगंज, 92 किलोग्राम में अंजुम प्रसाद यादव वाराणसी, 2 चांद मेरठ, रवि कुमार हरदुआगंज क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 97 किलोग्राम में अनिल कुमार मेरठ, ऋषिकेश अनपरा, श्रीप्रकाश दुबे ओबरा, 125 किलोग्राम में जतन सिंह मेरठ, रामगोपाल यादव हरदुआगंज एवं हरिवंश ओबरा क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।