वेस्ट यूपी मौसम: आज फिर छाए बादल, कल से बारिश के आसार; 6 से 10 अक्टूबर तक रहेगा असर, गर्मी और प्रदूषण से राहत

प्रदूषण के स्तर में भी कमी की उम्मीद

बारिश होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर में भी कमी आने की संभावना है। बारिश की बूंदें हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठाने में मदद करती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि, बारिश थमने के बाद प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ने की स्थिति भी बन सकती है।



बादल, हवा और बारिश से बदलेगा मौसम

मौसम विशेषज्ञ डॉ. यूपी शाही के अनुसार, अगले कुछ दिनों में बादल छाने, हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। मौसम में यह बदलाव 6 से 10 अक्टूबर के बीच देखने को मिल सकता है।



किसानों को मौसम देखकर कृषि कार्य करने की सलाह

मौसम में बदलाव को देखते हुए किसानों को फसलों में सिंचाई और अन्य कृषि कार्य मौसम की स्थिति के अनुसार करने की सलाह दी जा सकती है। बारिश की संभावना के बीच खेतों में कृषि कार्य की योजना बनाते समय मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखना जरूरी होगा।