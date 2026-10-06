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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   West UP Weather: Weather Changes Again, Rain Likely From Wednesday; Relief From Heat and Pollution Expected

वेस्ट यूपी मौसम: आज फिर छाए बादल, कल से बारिश के आसार; 6 से 10 अक्टूबर तक रहेगा असर, गर्मी और प्रदूषण से राहत

Tue, 06 Oct 2026 10:49 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 06 Oct 2026 10:49 AM IST
सार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार से मौसम में बदलाव देखने को मिला और बुधवार से कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 6 से 10 अक्टूबर तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बारिश से तापमान और प्रदूषण के स्तर में कमी आने की संभावना है।

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West UP Weather: Weather Changes Again, Rain Likely From Wednesday; Relief From Heat and Pollution Expected
मेरठ में मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मंगलवार को सुबह से ही कहीं हल्के बादल तो कहीं हल्की धूप देखने को मिली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बुधवार से कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 6 से 10 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव का दौर जारी रहने की संभावना है।

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बारिश से तापमान में आएगी गिरावट
पिछले दिनों बारिश थमने के बाद दिन में तेज धूप और गर्मी के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। अब बारिश होने से तापमान में कुछ गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। सुबह और रात के समय नमी भी बढ़ सकती है।
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प्रदूषण के स्तर में भी कमी की उम्मीद
बारिश होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर में भी कमी आने की संभावना है। बारिश की बूंदें हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठाने में मदद करती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि, बारिश थमने के बाद प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ने की स्थिति भी बन सकती है।

बादल, हवा और बारिश से बदलेगा मौसम
मौसम विशेषज्ञ डॉ. यूपी शाही के अनुसार, अगले कुछ दिनों में बादल छाने, हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। मौसम में यह बदलाव 6 से 10 अक्टूबर के बीच देखने को मिल सकता है।

किसानों को मौसम देखकर कृषि कार्य करने की सलाह
मौसम में बदलाव को देखते हुए किसानों को फसलों में सिंचाई और अन्य कृषि कार्य मौसम की स्थिति के अनुसार करने की सलाह दी जा सकती है। बारिश की संभावना के बीच खेतों में कृषि कार्य की योजना बनाते समय मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

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