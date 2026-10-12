वेस्ट यूपी से खास खबरें: दिल्ली प्रदर्शन से पहले 40 से अधिक नेता हाउस अरेस्ट, खेकड़ा अग्निकांड में चौथी मौत

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोमवार को कई बड़ी घटनाएं सामने आईं। मुजफ्फरनगर में दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कादिर राणा समेत 40 से अधिक नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर है। बागपत के खेकड़ा अग्निकांड में घायल व्यापारी अंकुर जैन की भी मौत हो गई। विज्ञापन



मेरठ के लावड़ में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की चपेट में आने से महिला और उसके आठ दिन के नवजात की जान चली गई। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ और हथियार बरामदगी, सरधना में चार श्रद्धालुओं की मौत के बाद मुआवजे की मांग पर जाम और शामली में आकाशीय बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त होने समेत कई खबरें चर्चा में रहीं। विज्ञापन



मुजफ्फरनगर: दिल्ली प्रदर्शन से पहले 40 से अधिक नेता हाउस अरेस्ट, हरेंद्र मलिक ने उठाए सवाल

मुजफ्फरनगर में दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कादिर राणा समेत 40 से अधिक नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर सामने आई। हरेंद्र मलिक ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई। विज्ञापन विज्ञापन



यह भी पढ़ें: मेरठ: चार श्रद्धालुओं की मौत पर फूटा गुस्सा, मुआवजे के लिए कांवड़ पटरी जाम; एनएच-58 पर भी आंदोलन की चेतावनी मेरठ के लावड़ में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की चपेट में आने से महिला और उसके आठ दिन के नवजात की जान चली गई। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ और हथियार बरामदगी, सरधना में चार श्रद्धालुओं की मौत के बाद मुआवजे की मांग पर जाम और शामली में आकाशीय बिजली गिरने से मकान क्षतिग्रस्त होने समेत कई खबरें चर्चा में रहीं।मुजफ्फरनगर में दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कादिर राणा समेत 40 से अधिक नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर सामने आई। हरेंद्र मलिक ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई।

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मेरठ: लावड़ में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक को कुचला, महिला और आठ दिन के नवजात की मौत

मेरठ के लावड़ में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला और उसके आठ दिन के नवजात बच्चे की मौत हो गई। हादसा सब्जी मंडी स्थित काली माता मंदिर के सामने हुआ। जानकारी के अनुसार, महिला अपने पति के साथ बच्चे को पीलिया की दवा दिलाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान इंडेन गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई।



परिवार महल गांव का रहने वाला बताया गया है। हादसे के बाद ट्रक को पकड़ लिया गया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। मां और नवजात की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया। इस दौरान एंबुलेंस में तोड़फोड़ की सूचना भी सामने आई। हादसे के कारणों और प्रशासन की आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है।



बागपत: खेकड़ा अग्निकांड में व्यापारी अंकुर जैन की मौत, पत्नी-बेटी समेत चार की गई जान

बागपत के खेकड़ा कस्बे में आठ अक्टूबर को मकान और परचून की दुकान में लगी आग में झुलसे व्यापारी अंकुर जैन की सोमवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे पहले उनकी पत्नी स्वाति जैन, सात वर्षीय बेटी अनन्या जैन और हादसे में घायल कपिल कुमार की मौत हो चुकी है।



आग लगने की घटना पुलिस चौकी के पास स्थित मकान और दुकान में हुई थी। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर फटने की बात सामने आई थी। हादसे में अंकुर जैन, कपिल कुमार और पड़ोसी युवक जाहिद झुलस गए थे। तीन लोगों की मौत के बाद परिवार और कस्बे में शोक का माहौल है। अंकुर जैन की मौत की खबर मिलने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।

सहारनपुर: मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी लुटेरा घायल, साथी गिरफ्तार

सहारनपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी लुटेरा बंटी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके साथी मुनीर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक, लूटी गई बाली, नकदी और चाकू बरामद किए गए हैं। मामले में आरोपियों की भूमिका और बरामद सामान से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।



मुजफ्फरनगर: हथियार तस्करी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार; चार पिस्टल और सात तमंचे बरामद

मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीन कथित हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान अंकित, वैभव और आकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से चार पिस्टल, सात तमंचे और 40 कारतूस बरामद करने का दावा किया है। पुलिस अब हथियारों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।



मेरठ: CJP के विरोध में NAS और मेरठ कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, समूहों में टकराव

मेरठ में NAS कॉलेज और मेरठ कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने दिल्ली पुलिस के समर्थन में भी आवाज उठाई। इस दौरान छात्र समूहों के बीच टकराव की खबर सामने आई। घटना को लेकर विस्तृत जानकारी और प्रशासन की कार्रवाई की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

सरधना: चार श्रद्धालुओं की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा, मुआवजे की मांग को लेकर कांवड़ पटरी जाम

सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में सड़क हादसे में कुशावली गांव के चार श्रद्धालुओं की मौत के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर अटेरना गंगनहर पुल के पास कांवड़ पटरी पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की।



अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने आधे घंटे के भीतर वार्ता नहीं होने पर एनएच-58 जाम करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बनी रही।



शामली: आकाशीय बिजली गिरने से मकान की छत ढही, परिवार ने भागकर बचाई जान

शामली के कांधला क्षेत्र के भभीसा गांव में रविवार देर रात आकाशीय बिजली गिरने से गौरव कश्यप का मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तेज आवाज सुनकर परिवार के सदस्य जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे। इसी दौरान मकान की छत ढह गई और भवन का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पीड़ित परिवार ने लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान जताते हुए प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है।





मुजफ्फरनगर: NHM संविदा कर्मचारी नेताओं को हिरासत में लेने की सूचना, CMO कार्यालय पर प्रदर्शन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. सचिन जैन समेत 50 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में प्रस्तावित धरने में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बरेली के शाहगंज थाने में उन्हें हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली। इसके विरोध में मुजफ्फरनगर में कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी की और धरना दिया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया।



मुजफ्फरनगर: मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा मार्च, SSP ने दिखाई हरी झंडी

मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति अभियान-6.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पैदल मार्च निकाला गया। रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुए मार्च को एसएसपी सूरज कुमार राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्च शिव चौक तक पहुंचा। इस दौरान लोगों को पंपलेट बांटकर 112, 1090, 181, 1098, 1930 और 1076 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।