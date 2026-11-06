वेस्ट यूपी की खास खबरें: मेरठ में निकाह की तैयारी पर हंगामा, 70 करोड़ के विकास कार्य मंजूर; हवा फिर जहरीली

2. मुजफ्फरनगर: अब महाराणा प्रताप और महर्षि वाल्मीकि के नाम से पहचाने जाएंगे दो चौराहे

दिवाली से पहले नगर पालिका ने शहर में करीब 70 करोड़ रुपये के विकास और निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। शुक्रवार को चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप योगी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में लगभग 400 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।



बैठक में वहलना चौराहे का नाम महाराणा प्रताप चौक और रेलवे रोड तिराहे का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। हालांकि, वहलना चौराहे के नामकरण पर वार्ड सभासद सीमा जैन ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके अलावा मोतीझील की सफाई के लिए 50 कर्मचारियों को 15 दिन के लिए आउटसोर्स पर रखने और कई वार्डों में सड़क, पार्क व अन्य विकास कार्य कराने के प्रस्ताव भी पास किए गए।



3. हस्तिनापुर: जर्जर मखदूमपुर-नएगांव मार्ग को लेकर भाकियू ने डीएम से की शिकायत, आंदोलन की चेतावनी

मखदूमपुर से नएगांव तक जाने वाले जर्जर संपर्क मार्ग का निर्माण पूरा नहीं होने से खादर क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पिछले दो वर्षों से सड़क पर गहरे गड्ढे होने के कारण लोगों को जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है। अब गन्ना आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी जताई जा रही है।



इस समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से शिकायत की और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। भाकियू पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दस दिन के भीतर सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।