यूपी: पश्चिमी यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कभी बादलों की ओट तो कभी तेज धूप; अगले 24 घंटे में बारिश के आसार

पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे में बादलों की आवाजाही के बीच कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बारिश होने की स्थिति में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है।



हालांकि बारिश के बाद मौसम पूरी तरह साफ होने के आसार नहीं हैं। अगले दो-तीन दिन तक बादल और धूप का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।



दिन में गर्मी, रात में बढ़ रही राहत

दिन में धूप निकलने से गर्मी का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है, जबकि रात में नमी बढ़ने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो रहा है। सुबह और देर शाम हल्की ठंडक का अहसास भी बढ़ने लगा है।



मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बारिश और बादलों की स्थिति के अनुसार दिन के तापमान में मामूली बदलाव की संभावना है।