यूपी: पश्चिमी यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कभी बादलों की ओट तो कभी तेज धूप; अगले 24 घंटे में बारिश के आसार
पश्चिमी यूपी में कभी बादल तो कभी तेज धूप का दौर चल रहा है। अगले 24 घंटे में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है और अगले दो-तीन दिन तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। बारिश होने पर प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आने की उम्मीद है।
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कभी आसमान बादलों से ढक रहा है तो कभी तेज धूप निकल रही है। मौसम में लगातार बदलाव के बीच दिन और रात के तापमान में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद भी दो-तीन दिन तक बादल और धूप का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।
बारिश थमने के बाद बढ़ा प्रदूषण
पिछले कुछ दिनों से बारिश थमने के बाद तापमान में बढ़ोतरी के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। हवा में नमी और धूल के कण बढ़ने से वातावरण में धुंध जैसा असर दिखाई देने लगा है। शहर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
मौसम में बदलाव के साथ संभावित बारिश से प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आने की उम्मीद है। बारिश होने पर हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों के नीचे बैठने से वातावरण को अस्थायी राहत मिल सकती है।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे में बादलों की आवाजाही के बीच कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बारिश होने की स्थिति में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है।
हालांकि बारिश के बाद मौसम पूरी तरह साफ होने के आसार नहीं हैं। अगले दो-तीन दिन तक बादल और धूप का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।
दिन में गर्मी, रात में बढ़ रही राहत
दिन में धूप निकलने से गर्मी का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है, जबकि रात में नमी बढ़ने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो रहा है। सुबह और देर शाम हल्की ठंडक का अहसास भी बढ़ने लगा है।
मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बारिश और बादलों की स्थिति के अनुसार दिन के तापमान में मामूली बदलाव की संभावना है।