Meerut News: सरकारी नाली क्षतिग्रस्त होने से मकान के सामने भरा रहता है पानी

संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। क्षेत्र के गांव एतमादनगर अलीपुर में सरकारी नाली क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली का पानी निकासी नहीं होने के कारण मकान के सामने जलभराव और गंदगी बनी रहती है। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है।गांव निवासी ओमपाल पुत्र चौहल सिंह ने शुक्रवार को एसडीएम सरधना को शिकायती पत्र देकर समस्या के समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके मकान के सामने से गुजर रही सरकारी नाली क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और मकान के सामने हर समय पानी भरा रहता है। जलभराव के कारण गंदगी फैल रही है, जिससे आसपास रहने वाले ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है। ओमपाल का आरोप है कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से नाली की मरम्मत कराने की मांग की, लेकिन समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने एसडीएम से मामले की जांच कराकर सरकारी नाली को ठीक कराने की मांग की है। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बीडीओ सरधना को जांच कर समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।