Meerut News: नेताओं और चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:06 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:06 PM IST
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समस्याओं को लेकर शिया बाग कॉलोनी की महिलाओं ने तहसील पर हंगामा कर दी चेतावनी
बच्चों को साथ लेकर तहसील पहुंची नाराज महिलाएं
एक सप्ताह में समस्या दूर करने का समय दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। जलभराव और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान शिया बाग कॉलोनी की महिलाएं शनिवार को तहसील पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका कर वसूलने के बावजूद कॉलोनी में पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रही। उन्होंने हंगामा किया और तहसीलदार योगेश चंद को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।
रुकैय्या, साइमा, वलीसा, वरिसा, सायरा और शमा समेत महिलाओं ने बताया कि कॉलोनी में 80 से अधिक घर हैं। यहां सड़क और नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद गलियों में पानी भर जाता है। इससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। खाली प्लॉटों में गंदा पानी जमा रहने से आसपास के मकानों की नींव को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। महिलाओं ने बताया कि कूड़ा डालने की व्यवस्था नहीं होने से जगह-जगह गंदगी फैली रहती है।
सड़कों की हालत खराब है। आरोप है कि नगर पालिका द्वारा नियमित रूप से कर वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कॉलोनी में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नेताओं के कॉलोनी में प्रवेश पर रोक लगाने के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा और निकाय चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। महिलाओं ने सड़क, नाली, जल निकासी, सफाई, कूड़ा निस्तारण, पेयजल और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने की मांग की। तहसीलदार योगेश चंद ने महिलाओं को समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
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बच्चों को साथ लेकर तहसील पहुंची नाराज महिलाएं
एक सप्ताह में समस्या दूर करने का समय दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। जलभराव और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान शिया बाग कॉलोनी की महिलाएं शनिवार को तहसील पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका कर वसूलने के बावजूद कॉलोनी में पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रही। उन्होंने हंगामा किया और तहसीलदार योगेश चंद को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।
रुकैय्या, साइमा, वलीसा, वरिसा, सायरा और शमा समेत महिलाओं ने बताया कि कॉलोनी में 80 से अधिक घर हैं। यहां सड़क और नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद गलियों में पानी भर जाता है। इससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। खाली प्लॉटों में गंदा पानी जमा रहने से आसपास के मकानों की नींव को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। महिलाओं ने बताया कि कूड़ा डालने की व्यवस्था नहीं होने से जगह-जगह गंदगी फैली रहती है।
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सड़कों की हालत खराब है। आरोप है कि नगर पालिका द्वारा नियमित रूप से कर वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कॉलोनी में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नेताओं के कॉलोनी में प्रवेश पर रोक लगाने के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा और निकाय चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। महिलाओं ने सड़क, नाली, जल निकासी, सफाई, कूड़ा निस्तारण, पेयजल और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने की मांग की। तहसीलदार योगेश चंद ने महिलाओं को समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
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