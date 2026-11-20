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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाताओं को मतदान की तकनीकी प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए सरधना तहसील सभागार में ईवीएम प्रशिक्षण एवं मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की कार्यप्रणाली समझाई गई। मतदाताओं को बताया गया कि वह मतदान के बाद वीवीपैट में दिखाई देने वाली पर्ची से अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं।तहसील परिसर में बनाए गए ईवीएम प्रदर्शन केंद्र पर विधानसभा क्षेत्र सरधना और विधानसभा क्षेत्र सिवालखास से संबंधित जागरुकता पोस्टर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से मतदान की पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया गया है। मतदाताओं को वीवीपैट की उपयोगिता बताई गई।एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल की जानकारी देना और मतदान प्रक्रिया को लेकर उनकी शंकाएं दूर करना है। तहसील परिसर में लगाए गए पोस्टरों के जरिये मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जागरूकता अभियान में संदेश दिया गया कि आपका वोट आपका अधिकार है।