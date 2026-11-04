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Meerut News: विद्या ग्लोबल स्कूल और आर्यन पब्लिक स्कूल फाइनल में

Wed, 04 Nov 2026 06:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:46 PM IST
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Vidya Global School and Aryan Public School in the final
विद्या ग्लोबल स्कूल में चल रही फुटबाल प्रतियोगिता में खेले गए सेमीफाइनल मैच
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फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। विद्या ग्लोबल स्कूल में चल रहे सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन बुधवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। इसमें विद्या ग्लोबल स्कूल टीम-1 और आर्यन पब्लिक स्कूल की टीम ने मैच जीतकर फाइनल में जगह पक्की की।

पहला सेमीफाइनल मैच विद्या ग्लोबल स्कूल टीम-1 और टीम-2 के बीच हुआ। इसमें टीम 1 ने विद्या ग्लोबल स्कूल टीम 2 को 4-0 से पराजित कर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आर्यन पब्लिक स्कूल और मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग के बीच खेला गया। यह मुकाबला भी बेहद रोमांचक एवं प्रतिस्पर्धात्मक रहा। दोनों टीमों ने जीत के लिए शानदार प्रयास किए। अंत में आर्यन पब्लिक स्कूल ने 4-0 से विजय प्राप्त कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला आज बुधवार को खेला जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजन में चेयरमैन प्रदीप जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल जैन, प्रधानाचार्य विनीत सूद आदि का विशेष योगदान रहा।
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