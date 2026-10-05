Meerut News: बच्चे के पैर में जंजीर बांधने का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

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सरधना। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक बच्चे का पैर जंजीर से बांधे जाने का 13 सेकेंड का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। वायरल वीडियो में एक बच्चा बेड पर लेटा दिखाई दे रहा है। उसके बाएं पैर में जंजीर बंधी है और उस पर ताला लगा हुआ है। बच्चा जंजीर हटाने का प्रयास करता नजर आ रहा है। वीडियो को सरधना थाना क्षेत्र के खिर्वा जलालपुर का बताया जा रहा है।वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति ने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। वीडियो सामने आने के बाद कस्बे में मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचने पर अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। बताया कि मामला संज्ञान में है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला पति-पत्नी के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। साथ ही चाइल्ड लाइन से भी संपर्क किया जा रहा है।सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि जांच के बाद ही वीडियो की वास्तविक स्थिति और बच्चे को जंजीर से बांधने के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मामले में तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।