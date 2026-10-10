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Meerut News: वंशदीप ने ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता

Sat, 10 Oct 2026 07:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:40 PM IST
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Vanshdeep won a gold medal in Taekwondo.
गंगनगर। मवाना रोड पर बना मसूरी गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज के कक्षा 11वीं के छात्र वंशदीप ने प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। गोरखपुर के मुरारी इंटर कॉलेज सहजनवां में यह प्रतियोगिता हुई। इसमें वंशदीप ने 73 किग्रा भारवर्ग में शानदार खेल दिखाया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। शनिवार को जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रोहिताश्व कुमार ने छात्र को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। संवाद
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