{"_id":"6283ed06d3ce7233a707188e","slug":"uttar-pradesh-news-advocates-will-be-a-strike-in-all-districts-of-west-up","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Uttar Pradesh News: वकीलों में उबाल, पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में रहेगी हड़ताल, जानें क्या है पूरा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Wed, 18 May 2022 12:14 AM IST