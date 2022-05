{"_id":"628fd05df0cf7d426452e9fc","slug":"up-budget-2022-crores-of-rupees-have-been-announced-for-development-of-meerut-in-budget-of-yogi-government","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Budget 2022: योगी सरकार की तिजोरी से मेरठ के लिए निकला खजाना, विकास के लिए मिला इतना कुछ, पढ़कर खुश हो जाएगा दिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 27 May 2022 12:58 AM IST