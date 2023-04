UP Board 10th 12th Result: पश्चिमी यूपी को हाथ लगी निराशा, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में ये बने टॉपर, देखें लिस्ट

यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने दसवीं और बारहवीं का परिणाम घोषित कर दिया है। हाईस्कूल में 89.78 प्रतिशत परिणाम रहा। इसमें बालक 86.64 प्रतिशत और बालिका 93.34 प्रतिशत परीक्षा परिणाम के साथ फिर से बाजी मार गईं। वहीं इंटरमीडिएट में 75.52 प्रतिशत रिजल्ट बालकों का 69.54 बालिकाओं का लगभग 83 परसेंट रहा है।



मेरठ से इंटरमीडिएट के तीन छात्र छात्रा यूपी टॉप टेन में शामिल

मेरठ के तीन छात्र-छात्रा हैं, जिन्होंने यूपी टॉप टेन में जगह बनाई है। केआर जनता इंटर कॉलेज के छात्र अनुभव शर्मा 481/500 अंकों के साथ यूपी में सातवें स्थान पर हैं। जनता इंटर कॉलेज बना मसूरी के इंटरमीडिएट के छात्र राजीव 480/500 अंकों के साथ आठवें स्थान पर हैं। मवाना स्थित रानी लक्ष्मी बाई इंटर कॉलेज की छात्रा अलीशा को नौंवा स्थान मिला है।



एसएमएस के जरिये भी देख सकते हैं रिजल्ट

UP Board Result 2023 जारी होते ही अक्सर यूपीएमएसपी की वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परेशान होते रहते हैं।अमर उजाला की रिजल्ट वेबसाइट My Result Plus के जरिये आप SMS पर भी रिजल्ट पा सकते हैं।

-छात्र सबसे पहले अमर उजाला परिणाम वेबसाइट results.amarujala.com पर जाएं।

-ऊपर की पट्टी में "यूपी बोर्ड" पर क्लिक करें।

-वहां उपलब्ध कक्षा 10वीं या 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

-अपना विवरण जैसे नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल दर्ज करें।

-"सबमिट करें" पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा।

-यूपी बोर्ड 2023 का रिजल्ट जारी होते ही आपको अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएगा।