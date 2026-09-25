अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित हुआ उल्देपुर का धरना, डीएम से 10 सदस्ययी कमेटी करेगी वार्ता

शुक्रवार को रविंद्र गुर्जर के नेतृत्व में उल्देपुर के लोगों ने ‘मेरठ बचाओ आंदोलन’ के बैनर तले टेंट लगाकर धरना दिया। बड़ी संख्या में इस धरने में लोग शामिल हुए। लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया। धरना स्थल पर आगे की रणनीति को लेकर लगातार बैठकें करने की बात कही गई। हांलाकि अधिकारियों के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया। वहीं, आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। धरना स्थल पर पहुंचे लोगों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी के खिलाफ जाना नहीं, बल्कि वर्षों से यहां रह रहे परिवारों और संपत्ति खरीदने वाले लोगों के भविष्य को लेकर अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है।

विज्ञापन