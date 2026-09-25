फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Uldepur protest postponed after assurance from officials, 10 member committee will hold talks with DM

अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित हुआ उल्देपुर का धरना, डीएम से 10 सदस्ययी कमेटी करेगी वार्ता

Fri, 25 Sep 2026 09:29 PM IST
Pratyush Sharma न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, मेरठ
न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, मेरठ Published by: Pratyush Sharma Updated Fri, 25 Sep 2026 09:29 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उल्देपुर में 'मेरठ बचाओ आंदोलन' के बैनर तले चले धरने का एडीएम सिटी और एसपी सिटी के आश्वासन के बाद देर शाम स्थगित कर दिया गया। शनिवार को 10 सदस्यीय कमेटी डीएम से वार्ता करेगी।

विज्ञापन
Uldepur protest postponed after assurance from officials, 10 member committee will hold talks with DM
आंदोलनकारियों से वार्ता करते अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शुक्रवार को रविंद्र गुर्जर के नेतृत्व में उल्देपुर के लोगों ने ‘मेरठ बचाओ आंदोलन’ के बैनर तले टेंट लगाकर धरना दिया। बड़ी संख्या में इस धरने में लोग शामिल हुए। लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया। धरना स्थल पर आगे की रणनीति को लेकर लगातार बैठकें करने की बात कही गई। हांलाकि अधिकारियों के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया। वहीं, आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। धरना स्थल पर पहुंचे लोगों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी के खिलाफ जाना नहीं, बल्कि वर्षों से यहां रह रहे परिवारों और संपत्ति खरीदने वाले लोगों के भविष्य को लेकर अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है। 

विज्ञापन

Uldepur protest postponed after assurance from officials, 10 member committee will hold talks with DM
आश्वासन के बाद स्थगित हुआ धरना - फोटो : अमर उजाला

डीएम से वार्ता के आश्वासन पर स्थगित किया धरना
देर शाम करीब साढ़े छह बजे एसपी सिटी और एडीएम सिटी धरना स्थल पर पहुंचे वहां पर बातचीत की, जिसके बाद 10 लोगों की कमेटी बना दी गई। कमेटी शनिवार को करीब 3 बजे जिलाधिकारी से वार्ता करेगी। एडीएम सिटी और एसपी सिटी के आश्वासन पर फिलहाल धरना स्थगित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उल्देपुर में 'मेरठ बचाओ आंदोलन' के बैनर तले चले धरने का एडीएम सिटी और एसपी सिटी के आश्वासन के बाद देर शाम स्थगित कर दिया गया। शनिवार को 10 सदस्यीय कमेटी डीएम से वार्ता करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed