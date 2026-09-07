Meerut News: दो शिक्षिकाओं को मिला बेस्ट टीचर अवार्ड

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सरधना। श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दबथुवा की कैप्टन सविता चौधरी और प्राथमिक विद्यालय नवाबगढ़ी की सहायक अध्यापिका सुनीता को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिलाधिकारी की ओर से बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोनों शिक्षिकाओं को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन, नैतिक शिक्षा और शिक्षण में किए गए नवाचारों के लिए यह सम्मान दिया गया। सम्मान मिलने पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल रहा।सहायक अध्यापिका सुनीता ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे विद्यालय परिवार और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का है। उन्होंने कहा कि सम्मान से शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।विद्यालय प्रबंधक बृजपाल सिंह और प्रधानाचार्य जीत नारायण भारती ने कैप्टन सविता चौधरी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि समर्पित और नवाचारी शिक्षक विद्यार्थियों के साथ-साथ पूरी संस्था के लिए प्रेरणास्रोत होते हैं। इस अवसर पर कैप्टन सविता चौधरी ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जो समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य करती है।