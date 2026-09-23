Meerut News: दो गुम मोबाइल बरामद किए, सट्टेबाज गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:51 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:51 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। थाना सरूरपुर पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल से दो गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सौंप दिए। पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले एक व्यक्ति को 410 रुपये के साथ गिरफ्तार भी किया है।
सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल से आईफोन-15 और रियलमी मोबाइल की तलाश की गई। पुलिस ने दोनों मोबाइल बरामद कर बुधवार को उनके स्वामियों को सौंप दिए। मंगलवार रात सरूरपुर में सट्टे की खाईबाड़ी की सूचना पर थाना प्रभारी गौरव सिंह के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी की। पुलिस ने सरूरपुर खुर्द निवासी 50 वर्षीय सुभाषचंद को पकड़ा। उसके पास से सट्टे की पर्ची, पेन और 410 रुपये बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
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सरूरपुर। थाना सरूरपुर पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल से दो गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सौंप दिए। पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले एक व्यक्ति को 410 रुपये के साथ गिरफ्तार भी किया है।
सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल से आईफोन-15 और रियलमी मोबाइल की तलाश की गई। पुलिस ने दोनों मोबाइल बरामद कर बुधवार को उनके स्वामियों को सौंप दिए। मंगलवार रात सरूरपुर में सट्टे की खाईबाड़ी की सूचना पर थाना प्रभारी गौरव सिंह के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी की। पुलिस ने सरूरपुर खुर्द निवासी 50 वर्षीय सुभाषचंद को पकड़ा। उसके पास से सट्टे की पर्ची, पेन और 410 रुपये बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
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