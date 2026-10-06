फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Two groups clash over old enmity; police file charges.

Meerut News: पुरानी रंजिश में भिड़े दो पक्ष, पुलिस ने किया चालान

Tue, 06 Oct 2026 08:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:16 PM IST
विज्ञापन
Two groups clash over old enmity; police file charges.
- दादरी गांव में सड़क पर जुटी भीड़, समझाने पर भी नहीं माने तो पुलिस ने की कार्रवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। दादरी गांव में सोमवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने पर सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची दौराला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक शांत होने को तैयार नहीं हुए। विवाद बढ़ने और मारपीट की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दूसरे पक्ष के युवक को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया।

दौराला थाने पर दर्ज प्राथमिकी में उप निरीक्षक प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो विपुल, दीपक तथा हार्दिक राणा पक्ष के बीच पूर्व विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। दोनों पक्षों के बीच करीब डेढ़ वर्ष पहले भी विवाद हुआ था। सोमवार को इसी पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पुलिस ने हार्दिक राणा को रात में गिरफ्तार कर लिया। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि शांति भंग में उसका चालान कर दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed