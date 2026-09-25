Meerut News: गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो सगे भाई गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहे दो सगे भाइयों धर्मेंद्र और जितेंद्र को रोहटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को मुखबिर की सूचना पर रोहटा-मढ़ी मार्ग पर खरंजे के मोड़ के पास से पकड़ा। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।जांच अधिकारी थानाध्यक्ष पूजा पंवार ने बताया कि गैंगचार्ट के आधार पर 18 सितंबर को धर्मेंद्र और जितेंद्र निवासी गांव रोहटा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी पूर्व में हत्या जैसे गंभीर अपराध के मामले में नामजद रहे हैं। दोनों आरोपियों के रोहटा-मढ़ी मार्ग पर मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।