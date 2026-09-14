Meerut News: डीजे बजाने को लेकर दो भाईयों पर सरियों से हमला, कार में की तोड़फोड़

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फलावदा। गांव बातनौर में कुआं पूजन के दौरान डीजे बजाने की बात को लेकर हुए विवाद में पीड़ित के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और सरियों से मारपीट कर उनकी कार में तोड़फोड़ की। मारपीट में दो युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस में घायलों का उपचार कराया। घटना के संबंध में थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।ईसापुरम् थाना गंगानगर, मेरठ निवासी अंकुर सैनी ने बताया कि रविवार को रविवार को देर शाम वह बातनौर स्थित अपनी बहन के घर कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। आरोप है इस दौरान कुछ आरोपी वहां पहुंचे और जबरन डीजे बजाने का दबाव बनाने लगे। डीजे बजाने से मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।आरोप है बात बढ़ने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों व सरियों से हमला कर मारपीट कर अंकुर व अर्जुन दोनों भाइयों को घायल कर दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित अंकुर सैनी ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के कार्रवाई की मांग की है। सीओ मवाना पंकज लवानिया का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं