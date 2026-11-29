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किठौर। क्षेत्र के किन्नरों ने रविवार को थाने पहुंचकर एक युवक पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने युवक पर बधाई लेने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। किन्नरों ने पुलिस से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के किन्नरों की बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने थाने पहुंचे किन्नरों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद किन्नर लौट गए। इस मौके पर सरोज, मुन्नी, सुनीता, शारदा, माया और ज्योति समेत दर्जनों किन्नर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारी विश्व ज्योति राय का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही समाधान किया जाएगा।