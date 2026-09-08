Meerut News: पति को नशीला पदार्थ देकर खाते से ट्रांसफर कराए 4.44 लाख

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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। बड़कली गांव निवासी महिला ने अपनी पुत्रवधू और उसके दोस्त पर बेटे को नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाइल से अलग-अलग खातों में 4.44 लाख रुपये ट्रांसफर कराने और घर से सोने के आभूषण ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।दौराला थाना क्षेत्र के गांव बड़कली निवासी अंजु वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति रविंद्र वर्मा की करीब दस वर्ष पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके बेटे तरुण वर्मा की शादी 19 अप्रैल 2019 को पल्लवपुरम निवासी प्रभा से हुई थी।आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद तरुण को अपनी पत्नी को सुमित उर्फ संजय शर्मा नाम के व्यक्ति से बातचीत करने का पता चला। इसे लेकर दंपती के बीच विवाद रहने लगा। अंजु का आरोप है कि प्रभा ने तरुण को खाने या दूध में नशीला पदार्थ देना शुरु कर दिया। जिससे उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई। 19 मई 2026 को उसे यशोदा अस्पताल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया।होश में आने पर तरुण ने अपनी मां को बताया कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके मोबाइल से अलग-अलग खातों में रुपये ट्रांसफर कराए गए हैं। तहरीर के मुताबिक कुल 4.44.500 रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा घर से दो सोने की अंगूठी सोने की चेन और हार भी ले जाने का आरोप है।महिला ने प्रभा और सुमित उर्फ संजय शर्मा पर बेटे को नशीला पदार्थ और धीमा जहर देकर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सीओ शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।-