मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के डीएम पब्लिक स्कूल अटोला में सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला हुई। यह कार्यशाला सीबीएसई के तत्वावधान में आर्ट इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था।कार्यशाला में सीबीएसई द्वारा नियुक्त रिसोर्स पर्सन भूषण त्यागी और सुनीता सिंह ने प्रशिक्षण दिया। भूषण त्यागी ओम पब्लिक स्कूल, बुलंदशहर के प्रधानाचार्य हैं। सुनीता सिंह डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, मेरठ की सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने शिक्षकों को कला और रचनात्मक गतिविधियों को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ने के तरीके बताए। इससे विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को अधिक रुचिकर, सरल और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। रिसोर्स पर्सन ने अनेक गतिविधियां कराकर नई शिक्षण तकनीकों से परिचित कराया। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। उन्होंने नए शिक्षण तरीकों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। प्रधानाचार्य बृजेश माहेश्वरी ने रिसोर्स पर्सन का आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और डायरेक्टर आशा चौधरी ने भी अतिथियों का स्वागत किया।