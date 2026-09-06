Meerut News: पेड गिरने से सरधना-बिनौली मार्ग पर यातायात बाधित

सरूरपुर। बारिश और तेज हवाओं के चलते रविवार को सरधना-बिनौली मार्ग पर एक पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे आवागमन करीब आधा घंटा बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पेड़ को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।गनीमत रही कि हादसे के कोई जनहानि नहीं हुई है। पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से पेड़ को सड़क से हटवाने की कार्रवाई शुरू कराई। काफी प्रयास के बाद पेड़ को सड़क किनारे कराया गया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन दोबारा शुरू हो सका।