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Meerut News: तीन खिलाड़ियों का राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप के लिए चयन

Mon, 16 Nov 2026 06:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:46 PM IST
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Three players selected for the National Judo Championship
दौराला - जूडो में तीन खिलाड़ियों का हुआ चयन। स्रोत : एकेडमी
दौराला। चौधरी राजपाल सिंह स्पोर्ट्स अकादमी के तीन खिलाड़ियों का सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। 14 नवंबर को लखनऊ में आयोजित चयन ट्रायल में अकादमी के पांच खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें तीन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाई।
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चयनित खिलाड़ियों में आराध्या का 48 किग्रा, भूमि का 44 किग्रा और शुभ शर्मा का 55 किग्रा भार वर्ग में चयन हुआ है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 12 से 16 दिसंबर तक लखनऊ के केडी सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगी। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर अकादमी संचालक सत्येंद्र फौजी ने खुशी जताते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया।
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