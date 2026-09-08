Meerut News: डीएम पब्लिक स्कूल के तीन खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:58 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:58 PM IST
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परीक्षितगढ़। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में डीएम पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में चार पदक प्राप्त किए।
डीएम पब्लिक स्कूल के छात्र सार्थक खारी ने अंडर-14 ट्रायथलॉन में रजत पदक, गुरवाणी ढिल्लों ने अंडर-14 ट्रायथलॉन में रजत पदक, सिद्धि भाटी ने अंडर-16 की 600 मीटर दौड़ में रजत पदक तथा याशिका हून ने अंडर-16 की 600 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। खिलाड़ियों की इस सफलता में विद्यालय कोच रूबी हून का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्र सार्थक खारी, गुरवाणी ढिल्लों और सिद्धि भाटी का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। प्रधानाचार्य विनोद सिंह, स्कूल डायरेक्टर रविंद्र चौधरी व भागेश्वरी चौधरी ने कोच व चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।
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डीएम पब्लिक स्कूल के छात्र सार्थक खारी ने अंडर-14 ट्रायथलॉन में रजत पदक, गुरवाणी ढिल्लों ने अंडर-14 ट्रायथलॉन में रजत पदक, सिद्धि भाटी ने अंडर-16 की 600 मीटर दौड़ में रजत पदक तथा याशिका हून ने अंडर-16 की 600 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। खिलाड़ियों की इस सफलता में विद्यालय कोच रूबी हून का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्र सार्थक खारी, गुरवाणी ढिल्लों और सिद्धि भाटी का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। प्रधानाचार्य विनोद सिंह, स्कूल डायरेक्टर रविंद्र चौधरी व भागेश्वरी चौधरी ने कोच व चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।
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