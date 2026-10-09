Meerut News: किशोरी पर तेजाब डालने की दी धमकी, आरोपी जेल भेजा

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र में आरोपी लिसाड़ी गेट निवासी जुनैद पर 16 वर्षीय नाबालिग पर दोस्ती का दबाव बनाने व तेजाब डालने की धमकी देने का आरोप है। आरोप है कि आरोपी कई दिनों से किशोरी को परेशान कर रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।लोहियानगर थाने पर पीड़ित किशोरी ने सात अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि लिसाड़ी गेट निवासी जुनैद काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा है। आरोपी उस पर दोस्ती का दबाव दे रहा था। आरोपी उस पर अभद्र टिप्पणी करता था। दोस्ती नहीं करने पर तेजाब डालने की धमकी देता था। आरोपी की हरकतों के चलते किशोरी का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। सात अक्तूबर को वह किसी काम से दुकान पर जा रही थी। आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी थी। किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।