मेरठ: पंच प्यारे भाई धर्म सिंह के जन्मोत्सव में उमड़ी आस्था, सैफपुर गुरुद्वारे में हजारों संगत ने टेका मत्था

मेरठ से सटे हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव सैफपुर कर्मचंदपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में पंच प्यारे भाई धर्म सिंह का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में दिल्ली, पंजाब, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामराज, नजीबाबाद समेत विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में सिख संगत पहुंची। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और सरोवर साहिब में स्नान कर धर्मलाभ अर्जित किया। इस दौरान अमृत संचार भी हुआ।

वीर गाथाओं से गूंजा दरबार साहिब

नजीबाबाद से पहुंचे ज्ञानी तरलोक सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा का गुणगान करते हुए शब्द कीर्तन किया। पंजाब से ज्ञानी लाल सिंह एवं साथियों ने सिखी की चढ़दी कला और खालसा पंथ की भावना से जुड़े शब्द प्रस्तुत किए। अमृतसर से पहुंचे ज्ञानी सुखदेव सिंह ने भाई धर्म सिंह के जीवन और गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में उनके समर्पण से जुड़ी वीर गाथाएं सुनाईं।



पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

इस अवसर पर श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर गुरुद्वारा साहिब के उपाध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह जस्सल ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर की धरती ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि सैफपुर कर्मचंदपुर स्थित इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।



उन्होंने हस्तिनापुर को रेल सेवा से जोड़ने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि देश-दुनिया से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन उचित आवागमन के साधन नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी होती है। हस्तिनापुर में रेल सुविधा की मांग लंबे समय से की जा रही है।