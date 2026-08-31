Meerut News: चोरी का खुलासा किया, आरोपी जेल भेजा, आभूषण बरामद
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:28 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:28 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुंडाली। मुंडाली थाना पुलिस ने ग्राम आलमपुर बुजुर्ग में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग समेत दो आरोपी को पकड़ा। उनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है।
बीते 23 अगस्त को ग्राम आलमपुर बुजुर्ग निवासी मंगते पाल के मकान में चोरी हुई थी। पुलिस ने काला आम चौराहे, समयपुर जाने वाले मार्ग से दो संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने आलमपुर बुजुर्ग में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। चोरी की इस घटना को नाबालिग ने अपने साथी करण के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उनसे आभूषण बरामद कर लिए गए हैं।
सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं, उसके करण को जेल भेजा गया है।
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मुंडाली। मुंडाली थाना पुलिस ने ग्राम आलमपुर बुजुर्ग में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग समेत दो आरोपी को पकड़ा। उनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है।
बीते 23 अगस्त को ग्राम आलमपुर बुजुर्ग निवासी मंगते पाल के मकान में चोरी हुई थी। पुलिस ने काला आम चौराहे, समयपुर जाने वाले मार्ग से दो संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने आलमपुर बुजुर्ग में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। चोरी की इस घटना को नाबालिग ने अपने साथी करण के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उनसे आभूषण बरामद कर लिए गए हैं।
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सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं, उसके करण को जेल भेजा गया है।