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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Theft in six tube wells in Kastala village

Meerut News: कस्तला गांव में छह ट्यूबवेल में चोरी

Mon, 05 Oct 2026 09:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:17 PM IST
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Theft in six tube wells in Kastala village
- स्टार्टर, केबल चोरी कर ले गए चोर
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गंगानगर। इंचौली थाना क्षेत्र के कस्तला गांव में रविवार रात चोरों ने छह ट्यूबवेल में चोरी की। चोर स्टार्टर, केबल, कटआउट आदि सामान ले गए। किसानों ने तहरीर दी है।

कस्तला के सतेंद्र, रजनेश, ब्रह्मसिंह, जगराज, सतेंद्र और देवराज की ट्यूबवेल में चोरी हुई हैं। चोरों ने ताले तोड़कर स्टार्टर, मुख्य विद्युत केबल, कटआउट सहित अन्य विद्युत उपकरण चोरी कर लिए। सोमवार सुबह खेतों पर पहुंचे किसानों को घटना की जानकारी हुई। ग्रामीणों के मुताबिक पास में भावनपुर थाना क्षेत्र के मोरना गांव के जंगल से करीब 8 ट्यूबलों से इसी तरह स्टार्टर, केबल की चोरी की गई है। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया इंचौली थाने में तहरीर मिली है। टीम बनाकर आरोपियों का पता किया जा रहा है। जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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