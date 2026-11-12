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Meerut News: दहेज में कार और दो लाख रुपये नहीं देने पर महिला को पीटकर घर से निकाला

Thu, 12 Nov 2026 09:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:16 PM IST
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The woman was beaten and driven out of the house.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। दहेज में कार और दो लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास करने और दो माह के बेटे को उससे छीनने का भी आरोप लगाया है।
मोहल्ला मंडी चमारान निवासी हीना पुत्री सलाउद्दीन ने बताया कि उसकी शादी दो साल पहले मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के नंगला बुजुर्ग नया गांव में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष कम दहेज लाने का ताना देकर उसका उत्पीड़न करने लगे। ससुराल पक्ष के लोग मायके से कार लाने का दबाव बनाते थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और भूखा-प्यासा रखकर कमरे में बंद कर दिया जाता था।
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पीड़िता का आरोप है कि करीब दो माह पहले उसने बेटे अलतमस को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद भी ससुराल वालों के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। आरोपियों ने कार के साथ दो लाख रुपये छुचक में लाने की मांग करते हुए ऐसा नहीं करने पर घर में नहीं रखने की धमकी दी। मायके पक्ष के लोग पहुंचे तो उनके सामने भी उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद दो माह के बेटे को उससे छीनकर उसे पहने हुए कपड़ों में ही घर से निकाल दिया गया। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार जांच की जा रही है।
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