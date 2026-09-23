Meerut News: उत्तम त्याग धर्म आत्मशुद्धि और संयम का देता है संदेश

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सरधना। दशलक्षण महापर्व के आठवें दिन बुधवार को श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में उत्तम त्याग धर्म की आराधना श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ की गई। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। भगवान की पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों से मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा। जैन धर्म में उत्तम त्याग धर्म का आशय केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग करना नहीं, बल्कि मन के भीतर मौजूद राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह जैसे विकारों से दूर होना है। श्रद्धालुओं ने भगवान की आराधना करते हुए आत्मशुद्धि, संयम और सदाचार को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। महापर्व के दौरान मंदिर में चल रहा शांति विधान भी नियमित रूप से जारी है।