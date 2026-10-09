Meerut News: फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल में आर्यन्स और आर्मी स्कूल की टीमें भिड़ेंगी

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संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। द आर्यन्स स्कूल मेरठ में चल रहे तृतीय चौधरी कदम सिंह मेमोरियल अंतरविद्यालयीय फुटबाल टूर्नामेंट में शुक्रवार को आठ रोमांचक मुकाबले खेले गए। अंडर-15 बालक, अंडर-19 बालक और अंडर-19 बालिका वर्ग की टीमों ने मैदान पर दमखम दिखाया। सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज कर द आर्यन्स और आर्मी स्कूल की टीमों ने अलग-अलग वर्गों के फाइनल में जगह बनाई। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों में उत्साह बनाए रखा।दिन की शुरुआत अंडर-19 बालिका वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से हुई। पहले मैच में विजडम ग्लोबल स्कूल ने एलए स्कूल को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे मुकाबले में अशोका अकादमी ने ग्रोवेल स्कूल को 1-0 से हराया। अंडर-15 बालक वर्ग के सेमीफाइनल में द आर्यन्स (सी) ने अशोका अकादमी को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसी वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में आर्मी स्कूल ने एमपीएस मेरठ को 3-2 से पराजित किया। अब खिताबी मुकाबले में द आर्यन्स और आर्मी स्कूल की टीमें आमने-सामने होंगी।अंडर-19 बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में द आर्यन्स ने विजडम ग्लोबल स्कूल को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में आर्मी स्कूल ने अशोका अकादमी को कड़े मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। इस वर्ग का फाइनल भी द आर्यन्स और आर्मी स्कूल के बीच खेला जाएगा। अंडर-19 बालक वर्ग के सेमीफाइनल में आर्मी स्कूल ने आईपीएस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह पक्की की।टूर्नामेंट के आयोजन सचिव दीपक राणा ने बताया कि शनिवार को अंडर-15 बालक, अंडर-19 बालक और अंडर-19 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। अंडर-15 बालक और अंडर-19 बालिका वर्ग में द आर्यन्स तथा आर्मी स्कूल की टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि के रूप में खरखौदा के उपखंड अधिकारी जितेंद्र सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. उदय भान और सुभारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अरविंद कृष्णन अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सुशील भटनागर, सुधीर भटनागर, अजीत, रोहित बंसल, अमित चौधरी, आकाश, अमन आदि मौजूद रहे।