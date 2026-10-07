Meerut News: शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली टीम का किया सम्मान

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मेरठ। दो दिवसीय विश्वविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन डीएन पीजी कॉलेज गुलावठी में 3 से 4 अक्तूबर तक किया गया। प्रतियोगिता में आरजी कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर ट्रॉफी जीती। फाइनल में आरजी ने एसएसवी हापुड़ को 4-0 से हराया। इस मौके पर जिला शतरंज संघ के विवेक त्यागी ने भी विजेता टीम की भारती, कनक, गौतम, शुभी शर्मा, गायत्री, प्रेरणा, सदफनूर आदि को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रीति त्यागी आदि मौजूद रहे। संवाद