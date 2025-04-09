Meerut News: एसएसपी ने परतापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:39 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बुधवार रात परतापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के अभिलेखों और व्यवस्थाओं की गहन जांच की।
उन्होंने मालखाने, असलहा, बीट और क्राइम रजिस्टर सहित विभिन्न अभिलेखों की जांच की। एसएसपी ने थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमों की जानकारी ली। उन्होंने पुलिसकर्मियों को लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। असलहों की स्थिति और थाने की साफ-सफाई का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान मिशन शक्ति केंद्र, डाक और साइबर कार्यालय का भी भ्रमण किया गया। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाया और थाना प्रभारी अजय शुक्ला के कार्य की सराहना की। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले भी इस दौरान मौजूद रहे।
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मेरठ। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बुधवार रात परतापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के अभिलेखों और व्यवस्थाओं की गहन जांच की।
उन्होंने मालखाने, असलहा, बीट और क्राइम रजिस्टर सहित विभिन्न अभिलेखों की जांच की। एसएसपी ने थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमों की जानकारी ली। उन्होंने पुलिसकर्मियों को लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। असलहों की स्थिति और थाने की साफ-सफाई का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान मिशन शक्ति केंद्र, डाक और साइबर कार्यालय का भी भ्रमण किया गया। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाया और थाना प्रभारी अजय शुक्ला के कार्य की सराहना की। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले भी इस दौरान मौजूद रहे।