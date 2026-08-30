Meerut News: 24 तीर्थंकरों का महत्व बताया

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मेरठ। विश्व श्रमण संस्कृति श्रीसंघ की ओर से रविवार को महावीर जयंती भवन में पूजन प्रशाल शिविर लगाया गया। सौरभ जैन सराफ के संयोजन में हुए शिविर में बच्चों को समुच्चय चौबीसी पूजन के बारे में बताया गया। इसमें 24 तीर्थंकरों की पूजा की जाती है। उन्होंने सभी तीर्थंकरों के वर्ण बताए। इनमें श्वेत, नील, रक्त, हरित और सुवर्ण पांच वर्ण प्रमुख हैं। चंद्रप्रभ और पुष्पदंत श्वेत वर्ण, वासुपूज्य और पद्मप्रभ रक्त वर्ण, नेमिनाथ और मुनिसुव्रतनाथ नील वर्ण तथा सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ हरित वर्ण के माने गए हैं। शेष 16 तीर्थंकर तपाए हुए सुवर्ण के समान आभा वाले बताए गए। कार्यक्रम में अतुल जैन, देवेंद्र जैन, विनोद जैन और अमन जैन ने प्रक्षाल क्रियाएं संपन्न कराईं। राहुल जैन, गौरव जैन, वैभव जैन और सम्यक जैन ने पूजन विधि कराई। प्रथम अभिषेक एवं शांतिधारा का सौभाग्य अजय जैन, प्रीति जैन और जिया लाल जैन परिवार को प्राप्त हुआ। ड्रा के माध्यम से अक्षित जैन को भाग्यशाली पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें आगम जैन की ओर से विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्यूरो